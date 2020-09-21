Продюсер рассказала о последних мгновениях жизни Михаила Борисова

https://static.news.ru/photo/2b6b3a3e-fc71-11ea-92c6-fa163e074e61_660.jpg Михаил Борисов Фото: mihailborisov.ru

Светлана Трубникова, генеральный продюсер компании «Ценарий», которая производит программу «Русское лото», рассказала о госпитализации ведущего Михаила Борисова. По её словам, 71-летнему артисту стало плохо ещё до репетиции.

Однако когда приехала первая скорая, Борисов отказался ехать с врачами в больницу, подчеркнула она в беседе с РИА Новости.

В субботу, 19 сентября, Михаил Борисович за рулём своей машины приехал на съёмку передачи, прилетев днём ранее из командировки в Казань, где читал лекции студентам, — отметила Трубникова.

Она добавила, что после отказа Борисова госпитализироваться продюсерская команда всё-таки уговорила его на консультацию врача. Была вызвана вторая скорая, на ней ведущий покинул студию в последний раз, рассказала Трубникова.

Сестра артиста Нина Борисова вспомнила, что ведущий «Русского лото» никогда на самочувствие не жаловался, он был трудоголиком, а на работе к нему относились «очень внимательно и чутко».

Ранее NEWS.ru сообщал, что Михаила Борисова похоронят на Востряковском кладбище в Москве 23 сентября. В этот день на Большой сцене Театрального института имени Щукина состоится церемония прощания с артистом. Гражданская панихида пройдёт с 11:00 до 13:00. Двери будут открыты с 10:00. Борисова госпитализировали 19 сентября в одну из московских больниц с воспалением лёгких.