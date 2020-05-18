Продавцы пива могут уйти в Интернет после запрета на магазины в жилых домах

https://static.news.ru/photo/e313720a-98fd-11ea-a78a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин прокомментировал возможный запрет на продажу алкоголя в жилых домах. По его словам, такие меры могут вынудить предпринимателей перейти на онлайн-продажу.

Эксперт напомнил, что власти планируют разрешить продажу алкоголя через Интернет, передаёт телеканал «360».

Те, кто сейчас закрывается в жилых домах, перейдут на «дистанционный» формат обслуживания. Сначала нелегальный, потом — вполне законный. Крафтовые пивовары перейдут в такой виртуальный режим, — подчеркнул он.

Шапкин отметил, что могут появиться дополнительные ограничения, такие как запрет на работу магазинов площадью меньше 50 квадратных метров против действующих 20 квадратных метров. При этом предприниматель может арендовать дополнительную площадь и начать продавать на ней другую продукцию.

Получается, что можно будет иметь алкомаркет, торгующий водкой в многоквартирном доме, а пивную разливайку закроют. Вероятны и такие перекосы, — отметил он.

Как писал NEWS.ru, примерно половина регионов России планирует ужесточить требования к торговле алкогольными напитками в жилых домах. Предпринимателям собираются запретить продавать спиртное в помещениях площадью менее 50 квадратных метров.