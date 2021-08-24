16+

Рубрики

Медиа

Архив

Общество

Проценко высказался о коллективном иммунитете к коронавирусу в РФ

23:55, 24 августа 2021
Проценко высказался о коллективном иммунитете к коронавирусу в РФ Денис Проценко Фото: gkb40dzm.ru
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Главврач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко заявил, что в России пока вакцинировалось недостаточное количество людей, менее 80%. По словам врача, вошедшего в пятёрку лидеров предвыборного списка «Единой России», данное обстоятельство не позволяет говорить о выработке коллективного иммунитета, сообщает РИА Новости.

Проценко так ответил на вопрос журналиста, сформировался ли в России коллективный иммунитет к смертоносной инфекции:

Считаю, что нет.

Он добавил, что необходимо добиться числа вакцинированных от COVID-19 порядка 80%.

Ранее стало известно, что во время встречи с президентом РФ Денис Проценко озвучил слабые места в системе здравоохранения, а также предложения коллег-врачей по решению проблемы в масштабах страны. По его словам, система образования не всегда успевает за технологиями, а потому упор нужно делать на постоянном самообразовании медиков.

Yandex news

Добавить наши новости в избранные источники

Добавить
NEWS.ru в соцсетях
Загрузка...
Все фотогалереи

Все видео