Проценко высказался о коллективном иммунитете к коронавирусу в РФ

Главврач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко заявил, что в России пока вакцинировалось недостаточное количество людей, менее 80%. По словам врача, вошедшего в пятёрку лидеров предвыборного списка «Единой России», данное обстоятельство не позволяет говорить о выработке коллективного иммунитета, сообщает РИА Новости.
Проценко так
Считаю, что нет.
Он добавил, что необходимо добиться числа вакцинированных от COVID-19 порядка 80%.
Ранее стало известно, что во время встречи с президентом РФ Денис Проценко озвучил слабые места в системе здравоохранения, а также предложения коллег-врачей по решению проблемы в масштабах страны. По его словам, система образования не всегда успевает за технологиями, а потому упор нужно делать на постоянном самообразовании медиков.