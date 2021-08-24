Проценко высказался о коллективном иммунитете к коронавирусу в РФ

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Владимир Путин предложил запретить списывать у населения в счёт долгов социальные выплаты, в том числе и деньги на детей. Об этом президент заявил на очередном съезде партии «Единая Россия», пишет ТАСС.

Предлагаю запретить в законодательстве требование о запрете списывания социальных выплат и пособий по исполнительному производству. Сделать это надо задним числом. Средства, которые были сняты со счетов граждан, надо им вернуть....