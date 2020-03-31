https://static.news.ru/photo/6b7fa9fe-7353-11ea-a435-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Генеральный штаб Вооружённых сил РФ дал указ приостановить мероприятия по призыву граждан в связи с угрозой распространения коронавируса. Исходя из предварительной информации, в 2020 году молодые солдаты отправятся к местам службы не ранее 20 мая. Об этом сообщил военный комиссар Санкт-Петербурга Сергей Качковский.

По его словам, весенний призыв на сегодняшний день остановлен до особого распоряжения.

Приём граждан приостановлен до особых указаний. Предварительно известно, что первая отправка к месту прохождения военной службы будет проведена после 20 мая, — цитирует Качковского ТАСС.

Комиссар подчеркнул, что призывные пункты уже оборудованы всеми необходимыми инструментами с целью борьбы с распространением инфекции. Призывников обеспечат дополнительными медицинскими средствами, будут организовываться профилактические меры.

Как ранее писал NEWS.ru, президент РФ Владимир Путин подписал указ о призыве на военную службу 135 тыс. человек с 1 апреля. Председатель межрегионального движения «Солдатские матери» Татьяна Кузнецова считает, что из-за пандемии коронавируса призыв стоило бы перенести на более поздний срок.