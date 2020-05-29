Признавший вину по «делу Голунова» полицейский дал показания на коллегу

https://static.news.ru/photo/6d6eb7e0-a1e4-11ea-98d6-fa163e074e61_660.jpg Денис Коновалов Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Бывший полицейский, признавшийся в подбросе наркотиков журналисту Ивану Голунову, Денис Коновалов сообщил, что его коллега Акбар Сергалиев знал о фальсификации доказательств.

Отмечается, что об этом Коновалов сообщил в ходе личной ставки с Сергалиевым. Он добавил, что поручил ему «подстраховать» результаты обыска у Голунова их начальник — Игорь Ляховец. Об этом «Интерфаксу» сообщил источник в правоохранительных органах.

По словам Коновалова, другие фигуранты дела могли догадываться о том, что он сделал, но сам он им об этом не говорил, — цитирует сообщение агентство.

Источник добавил, что уже готовы результаты экспертизы допроса Коновалова на детекторе лжи.

Журналиста «Медузы» Ивана Голунова задержали в июне 2019 года в Москве. Полиция, в том числе через официальный сайт МВД, обвинила репортёра в торговле наркотиками. Позже ведомство признало все доказательства ложными. Журналиста отпустили, а задержавших его сотрудников и их начальника уволили из органов. В декабре 2019-го бывшие оперативники стали фигурантами уголовного дела.

Ранее NEWS.ru писал о том, что экс-сотрудник УВД по Западному району Москвы Игорь Ляховец, обвиняемый в подбрасывании наркотиков журналисту Ивану Голунову, пожаловался правозащитникам на плохой ассортимент в СИЗО «Лефортово».