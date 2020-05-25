Приёмные комиссии в российских вузах начнут работать после 20 июня

https://static.news.ru/photo/1c4533a4-9f2c-11ea-9323-fa163e074e61_660.jpg Фото: Игорь Иванко​/АГН «Москва»

Приёмные комиссии в российских высших учебных заведениях начнут свою работу после 20 июня. В течение июля будут проходить приём документов и определение порядка проведения очных экзаменов и различных испытаний по отдельным специальностям, заявила в разговоре с журналистами глава Минкульта Ольга Любимова.

По её словам, период начала работы приёмных комиссий определялся в зависимости от того, когда будет дан старт итоговой аттестации школьников. Дата была обозначена, после чего в Минкульте сориентировались относительно летней работы вузов.

Глава ведомства отметила, что в настоящее время совместно с университетами и институтами готовятся рекомендации по проведению творческих испытаний, которое должно соответствовать нормам Роспотребнадзора.

Также 20 июня начнётся и приёмная кампания в учреждения среднего профессионального образования — колледжи и училища культуры и искусства, — приводит РИА Новости слова Любимовой.

Как ранее писал NEWS.ru, Министерство культуры России порекомендовало подведомственным высшим учебным заведениям не поднимать цены на обучение в ближайшее время.

Корректировать стоимость обучения на коммерческой основе возможно лишь после проведения мониторинга ситуации, заявила руководитель ведомства.