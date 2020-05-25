Общество

Минкультуры РФ рекомендует вузам заморозить цены на обучение

06:54, 26 мая 2020
Фото: АГН Москва/Global Look Press

Министерство культуры России порекомендовало подведомственным высшим учебным заведениям не поднимать цены на обучение в ближайшее время.

Корректировать стоимость обучения на коммерческой основе возможно лишь после проведения мониторинга ситуации, заявила глава ведомства Ольга Любимова в интервью РИА Новости.

Что касается платного обучения, то Минкультуры рекомендует вузам оставить цены на прежнем уровне: любые решения по корректировке возможны только после проведения необходимого мониторинга, — сказала министр.

Как писал NEWS.ru ранее, министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что приёмная кампания в вузы состоится в первоначально установленные сроки.

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