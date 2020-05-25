Минкультуры РФ рекомендует вузам заморозить цены на обучение

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Нобелевский лауреат по химии, биофизик, профессор Стэнфордского университета Майкл Левитт подверг критике режим самоизоляции. Учёный сообщил, что люди больше потеряли, чем приобрели, благодаря карантинному режиму.

Майкл Левитт заявил, что, возможно, люди и избежали коронавируса, но во время самоизоляции у них обострились проблемы с другими заболеваниями, так как люди не получали достаточную медицинскую помощь, а также...