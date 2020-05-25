Минкультуры РФ рекомендует вузам заморозить цены на обучение

Министерство культуры России порекомендовало подведомственным высшим учебным заведениям не поднимать цены на обучение в ближайшее время.
Корректировать стоимость обучения на коммерческой основе возможно лишь после проведения мониторинга ситуации,
Что касается платного обучения, то Минкультуры рекомендует вузам оставить цены на прежнем уровне: любые решения по корректировке возможны только после проведения необходимого мониторинга, — сказала министр.
Как писал NEWS.ru ранее, министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что приёмная кампания в вузы состоится в первоначально установленные сроки.
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