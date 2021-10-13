Привитые «Спутником V» россияне смогут въезжать в Чили без карантина

Российским туристам, привитым вакциной «Спутник V», разрешили въезд в Чили без соблюдения пятидневного карантина. Послабления вводятся с 1 ноября, сообщили ТАСС в посольстве РФ в Сантьяго.

Как уточнили в диппредставительстве, туристы должны пройти процедуру валидации своих национальных сертификатов о вакцинации на специализированной платформе Министерства здравоохранения Чили. Учитывая, что в республике зарегистрирован только «Спутник V», то пройти процедуру подтверждения возможно только после вакцинации именно этой прививкой.

Заявленный максимальный срок рассмотрения заявок о валидации для нерезидентов Чили — 30 дней, — рассказали в посольстве.

Также отмечается, что россияне смогут свободно передвигаться по стране после получения отрицательного ПЦР-теста, который сдается по прилёте.

Кроме этого, для въезда в Чили туристы должны заполнить на сайте www.c19.cl специальную анкету, иметь справку с отрицательным результатом ПЦР-теста, выполненного не более чем за 72 часа до вылета, и медицинскую страховку, покрывающую расходы на сумму не менее $30 тыс.

Ранее ряд ограничений для туристов, привитых «Спутником V», с 1 октября отменил Маврикий. Лица, прошедшие вакцинацию, могут не выдерживать карантин и свободно передвигаться по территории острова.

Также переболевшим коронавирусом или привитым «Спутником V» разрешили посещать Маврикий при условии предъявления ПЦР-теста. На таких же условиях из России можно полететь в Бахрейн, Грецию, Иорданию, Марокко, Сербию, Тунис и Хорватию.