Привитые «Спутником V» россияне смогут въезжать в Чили без карантина

Российским туристам, привитым вакциной «Спутник V», разрешили въезд в Чили без соблюдения пятидневного карантина. Послабления вводятся с 1 ноября, сообщили ТАСС в посольстве РФ в Сантьяго.
Как
Заявленный максимальный срок рассмотрения заявок о валидации для нерезидентов Чили — 30 дней, — рассказали в посольстве.
Также отмечается, что россияне смогут свободно передвигаться по стране после получения отрицательного ПЦР-теста, который сдается по прилёте.
Кроме этого, для въезда в Чили туристы должны заполнить на сайте
Ранее ряд ограничений для туристов, привитых «Спутником V», с 1 октября отменил Маврикий. Лица, прошедшие вакцинацию, могут не выдерживать карантин и свободно передвигаться по территории острова.
Также переболевшим коронавирусом или привитым «Спутником V» разрешили посещать Маврикий при условии предъявления ПЦР-теста. На таких же условиях из России можно полететь в Бахрейн, Грецию, Иорданию, Марокко, Сербию, Тунис и Хорватию.