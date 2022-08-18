Присяжным показали бриллианты Арашуковых на десятки миллионов рублей В Мосгорсуде гособвинение предъявило присяжным ценности Арашуковых на 440 миллионов рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В ходе заключительного этапа рассмотрения в Мосгорсуде уголовного дела обвиняемых в создании преступного сообщества экс-сенатора от Карачаево-Черкесской Республики Рауфа Арашукова, его отца, бывшего советника «Газпром Межрегионгаза» Рауля Арашукова, а также опекавших их троих силовиков гособвинение продемонстрировало присяжным ценности почти на 440 млн рублей, пишет «Коммерсант». 380 из них — изъятая у подсудимых недвижимость, а остальное — драгоценности, в том числе золотые слитки, украшения и монеты.

Сообщается, что ценностей оказалось так много, что их пришлось везти в зал суда на большой магазинной тележке, которая была наполнена доверху. Золото и украшения были изъяты у подсудимых в ходе обысков в январе 2019 года в квартирах в Санкт-Петербурге, Ессентуках, а также в отеле «Адиюх-Пэлас», построенном в родовом селе Арашуковых Хабезе.

Ранее Бaсманный суд Москвы изъял в пользу государства имущество семьи Арашуковых на сумму более 1,3 млрд рублей. В списке 75 объектов недвижимости, среди которых пять квартир, девять жилых домов, отель в Карачаево-Черкесии, ресторан, банный комплекс и другие. Также арестованы свыше 90 авто.

Рауф Арашуков был задержан 30 января 2019 года прямо во время заседания СФ и лишен неприкосновенности. По версии следствия, он причастен к преступному сообществу, убийствам зампреда молодежного движения «Адыгэ-Хасэ» Аслана Жукова и советника президента Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова в 2010 году, а также к избиению свидетеля убийства Жукова.

Помимо этого он обвиняется в превышении полномочий и ложном доносе о пытках силовиками экс-директора филиала ООО «Газпром Межрегионгаз Ставрополь» Гузера Хашукаева, проходящего обвиняемым по этому же делу.