«Присвоение товарного знака людям считаю преступлением»: Кинчев о QR-кодах

Лидер рок-группы «Алиса» Константин Кинчев заявил, что не станет менять своё негативное отношение к вакцинации, добавив, что в «красной зоне» уже побывал, лечась от COVID-19. Таким образом он в своём Instagram ответил на открытое письмо руководителей «ковидных» больниц, которое адресовали в том числе и ему.

Мнения своего по поводу разделения людей на «чистых» и «нечистых» менять не буду. Отношения к принудительным медицинским процедурам — тоже. Присвоение товарного знака (QR-код) людям считаю преступлением, — заявил он.

Кинчев добавил, что благодарит за приглашение в «красную зону», но он уже там был, когда лежал с коронавирусом и «не понаслышке» знает, что там происходит.

Меня спасли врачи, низкий поклон профильным специалистам, — рассказал музыкант.

Ранее главврачи нескольких больниц России предложили противникам вакцинации лично посетить кoронавируcные отделения. В открытом письме они пригласили антивaксерoв своими глазами увидеть морги и «красные зоны». Среди них упомянули и Кинчева.