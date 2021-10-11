Приставы приступили к взысканию с Twitter штрафов почти на 13 млн рублей

Федеральная служба судебных приставов приступила к взысканию с соцсети Twitter почти 13 миллионов рублей. Компания оштрафована за неудаление запрещённой информации. Кроме того, 26 миллионов рублей будет взыскано с Facebook, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ФССП России.

В Федеральной службе судебных приставов на исполнении находятся исполнительные производства, возбуждённые на основании постановлений мирового судьи судебного участка № 374 Таганского района Москвы о взыскании с компании Twitter Inc. административных штрафов на общую сумму 12,9 млн рублей, — говорится в сообщении.

Ранее соцсеть была признана виновной в совершении административных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст.13.41 КоАП РФ.

Кроме того, в ФССП также поступило восемь судебных постановлений о взыскании с Facebook штрафов на общую сумму 26 млн рублей.

В настоящее время в соответствии с действующим законодательством принимаются меры по возбуждению исполнительных производств в отношении Facebook Inc., — указали в ведомстве.

В общей сложности с начала года Facebook получила штрафов на более чем 80 млн рублей (за отказ удалить информацию о несогласованных акциях и отказ локализовать данные российских пользователей), Twitter — около 60 млн, Telegram — 40 млн. Для WhatsApp же наложенный в августе штраф в 4 млн рублей оказался первым.

При этом заместитель главы Роскомнадзора Вадим Субботин ранее заявлял, что ведомство может применить против Google, Facebook и Twitter оборотные штрафы. В этом случае сумма взысканий может достигать десятков миллионов, так как размер такого штрафа зависит от выручки компании. По словам Субботина, решения будут приниматься в отношении тех, кто регулярно нарушает требования Роскомнадзора.