Прирост заболевших COVID в РФ впервые с марта превысил 23,7 тысячи случаев Суточный прирост заболевших COVID-19 в РФ впервые с марта превысил 23,7 тысячи случаев

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ впервые с марта превысил 23,7 тысячи случаев, что почти на семь с половиной тысяч больше, чем днем ранее, сообщается на сайте оперативного штаба по борьбе с коронавирусом. Количество госпитализаций в стране за сутки составило 2 666 человек и увеличилось в сравнении с предшествующими сутками на 3,6%.

Выявлен 23 771 новый случай [заражения коронавирусом за сутки]. Умерло за сутки 56 человек, — сказано в сообщении.

Наибольшее число случаев заражения выявлено в Москве (8608), Санкт-Петербурге (2894) и Московской области (1525), наименьшее — в Чукотском автономном округе (7) в Магаданской области (6) и Ненецком автономном округе (2). Число выздоровевших за сутки составило 14 552 человека, или на 11,2% больше в сравнении с 9 августа 2022 года.

Ранее биолог Анча Баранова рассказала, что во всем мире августовская волна коронавируса уже начала идти на спад, однако из-за изоляции РФ в стране все еще наблюдается рост заболеваемости. По ее словам, Россия пойдет по тому же сценарию развития событий, что и другие страны, но с небольшой задержкой в несколько недель из-за изоляции. Сама же вспышка COVID пойдет на спад в сентябре.