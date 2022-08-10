Биолог объяснила, почему в России еще не закончилась волна коронавируса Биолог Баранова: в России еще не закончилась волна коронавируса из-за изоляции страны

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Во всем мире кроме Японии и России волна коронавируса, которая началась в августе, уже начала идти на спад, однако из-за изоляции РФ в стране все еще наблюдается рост заболеваемости, объяснила биолог Анча Баранова в разговоре с Lenta.ru. Она уточнила, что в России вспышка COVID пойдет на спад в сентябре.

Это происходит практически во всех странах, за исключением Японии и России. В Япония — из-за того, что она географически обособлена от других стран. В России — из-за увеличившегося уровня изоляции. Чем меньше люди ездят и перемещаются между странами, тем дольше может откладываться вспышка, — пояснила Баранова.

По ее словам, Россия пойдет по тому же сценарию развития событий, что и другие страны, но с небольшой задержкой из-за изоляции. Биолог рассказала, что волна коронавируса вызвана подтипом «омикрона» BA.5, которого медики называют «ниндзя». Согласно Барановой, Россия отставала на 2-3 недели от европейских стран по времени начала каждого пика коронавирусной эпидемии. Сейчас, резюмировала биолог, этот интервал увеличился еще больше.

Ранее сообщалось, что в московские медучреждения возвращается масочный режим. Согласно приказу столичного депздрава, маски обязаны носить все сотрудники, а руководители должны запастись антисептическими растворами и средствами индивидуальной защиты. Кроме того, запрещается посещение пациентов в стационарах родственниками в целях предотвращения распространения инфекции.

Врач-инфекционист Николай Малышев указал, что подъем заболеваемости COVID-19, наблюдающийся в настоящее время в России, не повлечёт роста летальности. Болезнь протекает менее тяжело, чем это было раньше. По мнению Малышева, рост заболеваемости COVID-19 в стране продолжится до конца августа, после чего начнёт снижаться.