Инфекционист рассказал, как рост COVID-19 в России отразится на смертности Инфекционист Малышев: подъем заболеваемости ковидом в РФ не повлечет роста летальности

Фото: Aleksander Polyakov/Global Look Press

Подъем заболеваемости COVID-19, наблюдающийся в настоящее время в России, не повлечет роста летальности. Болезнь протекает менее тяжело, чем это было раньше. Об этом ТАСС сообщил врач-инфекционист Николай Малышев.

Те варианты омикрона, которые сейчас распространены, более заразны, но менее патогенны, то есть болезнь менее тяжело протекает. Сейчас низкая летальность, примерно такая она и сохранится, — пояснил специалист.

По мнению Малышева, рост заболеваемости COVID-19 в стране продолжится до конца августа, после чего начнет снижаться.

По информации оперативного штаба на 6 августа, число новых случаев заболевания коронавирусом в России составило более 19 тысяч и стало максимальным с 30 марта текущего года.

Ранее сообщалось, что в столичных медицинских учреждениях возобновляется масочный режим. Всех сотрудников больниц обязали носить маски, а их руководителей — запастись антисептическими растворами и средствами индивидуальной защиты. Также врачам придется обрабатывать поверхности и воздух в помещении при помощи ультрафиолета.