Масочный режим вернулся в больницы Москвы в преддверии новой волны COVID-19 Mash: Масочный режим вернулся в больницы Москвы

В столичных медицинских учреждениях возобновляется обязательное ношение масок, сообщает Telegram-канал Baza. В распоряжении портала оказался приказ Департамента здравоохранения Москвы от 3 августа «О мерах по профилактике распространения новой коронавирусной инфекции», в котором прописаны соответствующие правила для руководителей московских клиник.

Помимо обязательного ношения масок всеми сотрудниками больниц, их руководителей обязывают запастись антисептическими растворами и средствами индивидуальной защиты. Также, врачам придется обрабатывать поверхности и воздух в помещении при помощи ультрафиолета.

Что касается самих пациентов, то в стационарах их больше не смогут посещать родственники — в Минздраве заявляют, что это может способствовать распространению заболевания. Сотрудники медучреждений должны будут проводить среди пациентов информационно-разъяснительные беседы об опасности коронавирусной инфекции.

За минувшие сутки в России выявлено 19 974 новых случая заражения COVID-19, что является максимальным показателем за период с 30 марта. Общее число заболевших за все время пандемии составляет около 18,7 млн человек.

За 24 часа госпитализирован 2141 человек. При этом по выздоровлении из больниц выписаны 10 743 пациента. Всего с начала пандемии от коронавируса вылечились 18 млн жителей России.