Впервые с марта в России выявлено почти 20 тысяч новых случаев COVID В России впервые с марта за сутки заразились коронавирусом 19 974 человека

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Машины скорой помощи на территории карантинного центра в Коммунарке

За минувшие сутки в России выявлено 19 974 новых случая заражения COVID-19, что является максимальным показателем за период с 30 марта. Общее число заболевших за все время пандемии составляет около 18,7 млн человек, сообщается на сайте федерального оперштаба по борьбе с инфекцией.

За 24 часа госпитализирован 2141 человек. При этом по выздоровлении из больниц выписаны 10 743 пациента. Всего с начала пандемии от коронавируса вылечились 18 млн жителей России.

За сутки скончались 46 человек. Общее число жертв инфекции в России составляет 382 697 граждан.

В Москве выявлено 5997 новых случаев заражения. Госпитализирован 371 человек, выписаны — 3803. Умерли от коронавируса за сутки 17 жителей столицы.

Ранее врач-инфекционист Николай Малышев предположил, что пик заболеваемости COVID-19 в Москве придется на начало учебного года, когда люди вернутся из отпусков и начнут выходить на работу. При этом он отметил, что подъем заболеваемости не будет столь сильным, как при доминировании штамма «дельта».

Главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн, в свою очередь, спрогнозировал общий по России рост заболеваемости COVID на уровне 45–50 тысяч новых случаев в сутки.