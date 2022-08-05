Вирусолог дал прогноз по пику заболеваемости в новую волну COVID-19 Вирусолог Альтштейн допустил 50 тысяч новых случаев в сутки на пике новой волны COVID-19

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Нынешний подъём заболеваемости COVID-19 не даёт оснований предполагать, что на пике новой волны будут выявлять более 200 тысяч новых случаев в сутки, как это было зимой. Такое предположение выдвинул в беседе с РИА Новости главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн. По его мнению, максимально возможная цифра составит 45–50 тысяч новых случаев заражения в сутки. При этом вирусолог оговорился, что делать точные прогнозы сейчас очень сложно.

Я думаю, что не должно быть больше 200 тысяч заболевших в сутки, как это было зимой, скорее всего, порядка 45–50 тысяч, — сказал Альтштейн.

Он также добавил, что ручаться за точность прогнозов стало довольно непросто.

В настоящее время в мире обнаружена новая разновидность штамма «омикрон», получившая названия «кентавр». Именно с его появлением специалисты связывают подъём заболеваемости COVID-19 по всему миру.

За последние две недели в России также наметился рост заболеваемости, однако, согласно утверждению заместителя директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александра Горелова, он не взрывной.

В свою очередь специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов подчеркнул, что говорить о новой волне коронавируса в России можно, но она не является опасной и представляет собой лишь «хвост» эпидемии.

По состоянию на 4 августа в России зафиксировали 17 126 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Отмечается, что 1916 человек были госпитализированы.