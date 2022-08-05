Инфекционист назвал сроки пика заболеваемости COVID-19 в Москве Врач-инфекционист Малышев: пик заболеваемости коронавирусом в Москве придется на начало учебного года

Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Заболеваемость коронавирусом в Москве будет расти и пиковых значений достигнет в начале учебного года, заявил врач-инфекционист Николай Малышев, слова которого приводит РИА Новости. Однако показателей, которые наблюдались при распространении штамма «дельта», не будет.

Сейчас будет повышение [заболеваемости] и пик придется на начало учебного года, на конец отпусков, когда люди будут выходить на работу, — сказал специалист.

При этом он отметил, что подъем заболеваемости все же будет не таким сильным, как в период доминирования штамма «дельта». Кроме того, инфекционист обратил внимание на то, что рост заражений будет напрямую зависеть от самих горожан — соблюдения ими мер профилактики, вакцинации и ревакцинации.

По данным федерального оперштаба по борьбе с инфекцией, 4 августа в Москве было выявлено 5973 новых случая заражения коронавирусом. Госпитализированы 290 человек, скончались 10. Всего по России за прошедшие сутки заразились 17 126 человек, из которых 1916 были госпитализированы. 9752 гражданина выздоровели после заболевания коронавирусной инфекцией.

Ранее главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн спрогнозировал общий по России рост заболеваемости COVID. По его мнению, на пике новой волны возможны 45–50 тысяч новых случаев в сутки.