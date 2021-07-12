Приостановка по требованию: как ЕСПЧ будет работать с жалобами россиян

В связи с резолюцией Комитета министров европейских стран об исключении России из Совета Европы (СЕ), Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) приостановил рассмотрение всех жалоб россиян до рассмотрения правовых последствий данного решения. Это, однако, не означает, что суд в Страсбурге больше не будет заниматься обращениями граждан РФ. Как объяснил руководитель Международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков, соотечественники смогут продолжать обращаться в ЕСПЧ по факту любых нарушений Конвенции о защите прав человека и основных свобод, произошедших до 16 марта 2022 года (то есть выхода России из СЕ). Подробности — в публикации NEWS.ru.

Техническая пауза

Накануне на сайте ЕСПЧ появилось сообщение о том, что международная инстанция приостанавливает рассмотрение жалоб от россиян:

В соответствии с Резолюцией Комитета Министров [Совета Европы] о том, что Российская Федерация прекращает быть членом Совета Европы с 16 марта 2022 года (Резолюция (CM/Res(2022)2), Суд принял решение приостановить рассмотрение всех заявлений против Российской Федерации до рассмотрения им правовых последствий настоящей Резолюции для работы Суда.

Marcus Brandt/dpa/Global Look Press

По оценкам юристов, сложилась беспрецедентная ситуация. Хоть РФ больше не является членом СЕ, наша страна оказалась рекордсменом по числу накопленных обращений в ЕСПЧ. Но как заявил NEWS.ru Павел Чиков, решение суда в Страсбурге о приостановлении работы по жалобам из России является временным.

Суд взял паузу, чтобы выработать позицию в отношении дальнейшей работы по российским делам. Суд не может прекратить по ним производство, но может изменить приоритетность рассмотрения и заморозить на какое-то время. Нужно ещё учитывать, что в суде работает судья от России Михаил Лобов, только приступивший к своим обязанностям с 1 января этого года, и большой „русский“ отдел Секретариата, который занимается именно делами из России. Павел Чиков руководитель международной правозащитной группы «Агора» руководитель международной правозащитной группы «Агора»

По его словам, россияне могут продолжать обращаться в ЕСПЧ по факту любых нарушений Конвенции, произошедших до 16 марта 2022 года, после исчерпания средств защиты внутри страны. Чиков объяснил, что, например, блокировка сайта СМИ 15 марта может быть обжалована в суде, пройти все инстанции до Верховного суда РФ и потом стать основанием для жалобы в ЕСПЧ, даже если это будет 2023 и 2024 годы.

Адвокат Станислав Селезнёв также полагает, что ЕСПЧ взял «техническую паузу для разработки новых алгоритмов». Он отметил, что работающие в Страсбургском суде россияне с 16 марта стали «гражданами третьих стран, не входящих в СЕ» и инстанции необходимо определиться с возможностью продолжения их работы и перераспределить нагрузку.

Как и Павел Чиков он предположил, что ЕСПЧ будет рассматривать жалобы на нарушения европейской Конвенции в РФ, совершённые по мнению заявителей «до 15 марта включительно», но, подчёркивает Селезнёв, пока это неточно и надо дождаться решения по процедурам.

По состоянию на 28 февраля 2022 года в ЕСПЧ накопилось более 18 тысяч жалоб из России, оказавшейся на первом месте по их общему числу (24,8). На втором месте идёт Турция с 15850 обращений (21,8%), на третьем — Украина с 11350 дел (15,6%). В 2021 году В 2021 году секретариат ЕСПЧ передал на рассмотрение судей 44250 новых жалоб. Среди них больше всего турецких кейсов (9548), далее идут российские (9432) и украинские (3721).

Надежда на ООН

Ранее Павел Чиков отмечал, что с прекращением юрисдикции ЕСПЧ у россиян останется возможность жаловаться на нарушение своих прав в международные инстанции в рамках ООН. Например, в Комитет по правам человека , в случае нарушения Международного Пакта о гражданских и политических правах (МПГПП). Этот договор, как объяснил юрист, защищает все основные права, почти как и Европейская конвенция, кроме права на собственность.

Zamir Usmanov/Global Look Press

Также заявления можно будет направлять в Комитет против пыток , если граждане считают, что столкнулись с нарушением международной Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания. В этом документе имеется несколько специальных прав за пределами запрета пыток в МПГПП.

Если, например, пострадавшие от семейно-бытового насилия или столкнувшиеся с гендерным неравноправием не смогли добиться защиты своих прав в России, они могут направлять жалобы в Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин . По словам правозащитника, именно на практику этого комитета полагался ЕСПЧ, вынося свои решения по домашнему насилию. Кроме этого, у россиян осталось право писать в Комитет по ликвидации расовой дискриминации .

Критерии для обращения в целом аналогичны требованиям к жалобам в ЕСПЧ. Срок для обращений в органы ООН существенно длиннее (до пяти лет), а отправлять обращения можно электронной почтой. Из-за длины срока можно меньше беспокоиться об исчерпании средств правовой защиты: нет риска пропустить срок, обратившись в следующую, уже не очень нужную инстанцию, — пояснил Павел Чиков.

Также он отметил, что указанные структуры выносят временные обеспечительные меры, а их решения являются обязательными в силу и российского права, что неоднократно подтверждали Конституционный и Верховный суды РФ. Однако, данные комитеты не присуждают компенсацию, но её могут назначить российские суды на основании решений международных инстанций.

Что предшествовало решению ЕСПЧ

После начала спецоперации на Украине 25 февраля Комитет Министров Совета Европы принял решение приостановить право представительства РФ как в рамках своей структуры, так и в Парламентской Ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), но после этого Россия осталась членом СЕ и участницей всех подписанных ей договоров, в том числе Конвенции о защите прав человека и основных свобод.