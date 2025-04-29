29 апреля в народной традиции носит название «Арина-рассадница» — важный день для огородников, когда начинают высаживать рассаду в открытый грунт. Считалось, что растения, посаженные в этот день, дадут богатый урожай.
Погодные приметы 29 апреля
- Утренняя роса обильная — к урожайному году.
- Кукушка кукует на сухом дереве — к заморозкам.
- Божьи коровки появились в большом количестве — к теплому лету.
- Одуванчики закрыли цветки днем — к приближающемуся дождю.
- Ласточки низко летают — к ненастной погоде.
- Береза распустила листья полностью — можно сажать картофель.
Бытовые приметы на 29 апреля
- Найти первый гриб — к удаче в делах.
- Разбить горшок с рассадой — к переменам в жизни.
- Услышать первую кукушку в этом году — загадайте желание.
Домашние поверья
- Высадить первую рассаду до полудня — к быстрому росту.
- Повесить пучок крапивы у дверей — защита от сглаза.
- Паук сплел паутину на окне — к добрым вестям.
Семейные приметы
- Ребенок посадит свое первое растение — будет трудолюбивым.
- Подарить семена или саженец — к благополучию.
- Аист прилетел и свил гнездо — к семейному счастью.
Приметы на удачу
- Надеть одежду зеленого цвета — к успехам в делах.
- Первым полить рассаду — весь год будет урожайным.
- Найти четырехлистный клевер — к большой удаче.
Что можно делать 29 апреля
- Высаживать рассаду в открытый грунт.
- Заготавливать семена на будущий год.
- Проводить обряды на урожайность.
- Гадать на будущее по первым всходам.
Что нельзя делать 29 апреля
- Сажать растения после заката — к плохому росту.
- Выбрасывать землю после посадки — к потерям.
- Ругаться в огороде — к ссорам в семье.
- Одалживать садовый инвентарь — к неурожаю.
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