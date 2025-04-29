29 апреля в народной традиции носит название «Арина-рассадница» — важный день для огородников, когда начинают высаживать рассаду в открытый грунт. Считалось, что растения, посаженные в этот день, дадут богатый урожай.

Погодные приметы 29 апреля

  • Утренняя роса обильная — к урожайному году.
  • Кукушка кукует на сухом дереве — к заморозкам.
  • Божьи коровки появились в большом количестве — к теплому лету.
  • Одуванчики закрыли цветки днем — к приближающемуся дождю.
  • Ласточки низко летают — к ненастной погоде.
  • Береза распустила листья полностью — можно сажать картофель.

Бытовые приметы на 29 апреля

  • Найти первый гриб — к удаче в делах.
  • Разбить горшок с рассадой — к переменам в жизни.
  • Услышать первую кукушку в этом году — загадайте желание.

Домашние поверья

  • Высадить первую рассаду до полудня — к быстрому росту.
  • Повесить пучок крапивы у дверей — защита от сглаза.
  • Паук сплел паутину на окне — к добрым вестям.

Народные приметы на 29 апреля: Арина-рассадница — традиции и прогноз погодыФото: Shutterstock/FOTODOMНародные приметы на 29 апреля: Арина-рассадница — традиции и прогноз погоды

Семейные приметы

  • Ребенок посадит свое первое растение — будет трудолюбивым.
  • Подарить семена или саженец — к благополучию.
  • Аист прилетел и свил гнездо — к семейному счастью.

Приметы на удачу

  • Надеть одежду зеленого цвета — к успехам в делах.
  • Первым полить рассаду — весь год будет урожайным.
  • Найти четырехлистный клевер — к большой удаче.

Что можно делать 29 апреля

  • Высаживать рассаду в открытый грунт.
  • Заготавливать семена на будущий год.
  • Проводить обряды на урожайность.
  • Гадать на будущее по первым всходам.

Что нельзя делать 29 апреля

  • Сажать растения после заката — к плохому росту.
  • Выбрасывать землю после посадки — к потерям.
  • Ругаться в огороде — к ссорам в семье.
  • Одалживать садовый инвентарь — к неурожаю.

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