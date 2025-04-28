Салат-перевертыш «Грибная поляна»! Украсит любой стол и удивит гостей. Этот эффектный слоеный салат с грибами, курицей и овощами станет украшением любого праздничного стола. Его оригинальная подача в виде лесной полянки удивит ваших гостей!
Ингредиенты
- Шампиньоны консервированные — 1 банка (300–400 г)
- Куриная грудка — 1 шт. (около 300 г)
- Картофель — 2 средних клубня
- Морковь — 2–3 шт.
- Яйца — 2 шт.
- Свежий огурец — 1 шт.
- Майонез — 150–200 г
- Зелень (укроп, петрушка) — для прослойки
- Пищевая пленка — для формирования
Приготовление:
1. Подготовка ингредиентов. Отварите до готовности куриную грудку, картофель, морковь и яйца. Остудите. Грибы откиньте на дуршлаг, сохраняя целыми для верхнего слоя.
2. Сборка салата (слои снизу вверх). В глубокой салатнице выстелите пищевую пленку. 1 слой: целые грибы шляпками вниз. 2 слой: измельченная зелень. 3 слой: натертая морковь + майонез. 4 слой: нарезанная кубиками курица + майонез. 5 слой: нарезанный кубиками огурец. 6 слой: натертые яйца + майонез. 7 слой: натертый картофель + майонез.
3. Финишная подготовка. Перед подачей накройте салатницу плоским блюдом и переверните — грибы окажутся сверху. Аккуратно снимите пленку — у вас получится красивая полянка с грибами.
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