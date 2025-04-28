Салат-перевертыш «Грибная поляна»! Украсит любой стол и удивит гостей

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Салат-перевертыш «Грибная поляна»! Украсит любой стол и удивит гостей. Этот эффектный слоеный салат с грибами, курицей и овощами станет украшением любого праздничного стола. Его оригинальная подача в виде лесной полянки удивит ваших гостей!

Ингредиенты

Шампиньоны консервированные — 1 банка (300–400 г)

Куриная грудка — 1 шт. (около 300 г)

Картофель — 2 средних клубня

Морковь — 2–3 шт.

Яйца — 2 шт.

Свежий огурец — 1 шт.

Майонез — 150–200 г

Зелень (укроп, петрушка) — для прослойки

Пищевая пленка — для формирования

Приготовление:

1. Подготовка ингредиентов. Отварите до готовности куриную грудку, картофель, морковь и яйца. Остудите. Грибы откиньте на дуршлаг, сохраняя целыми для верхнего слоя.

2. Сборка салата (слои снизу вверх). В глубокой салатнице выстелите пищевую пленку. 1 слой: целые грибы шляпками вниз. 2 слой: измельченная зелень. 3 слой: натертая морковь + майонез. 4 слой: нарезанная кубиками курица + майонез. 5 слой: нарезанный кубиками огурец. 6 слой: натертые яйца + майонез. 7 слой: натертый картофель + майонез.

3. Финишная подготовка. Перед подачей накройте салатницу плоским блюдом и переверните — грибы окажутся сверху. Аккуратно снимите пленку — у вас получится красивая полянка с грибами.

Ранее мы делились рецептом салата «Треска на подушке» с авокадо! Обалденно вкусный и простой.