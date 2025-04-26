Этот традиционный напиток, известный на Руси с древних времен, сочетает в себе удивительную пользу березового сока и мягкую газированность натурального брожения. Всего 10 ккал на 100 мл делают его идеальным выбором для тех, кто следит за фигурой, но не хочет отказывать себе в удовольствии.