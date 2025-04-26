Этот традиционный напиток, известный на Руси с древних времен, сочетает в себе удивительную пользу березового сока и мягкую газированность натурального брожения. Всего 10 ккал на 100 мл делают его идеальным выбором для тех, кто следит за фигурой, но не хочет отказывать себе в удовольствии.
Ингредиенты для 3 литров
- 2 л свежего березового сока
- 50 г темного изюма (лучше без косточек)
- 1/2 крупного лимона (или целый лайм для более свежего вкуса)
- 1 ч. л. цветочного меда (можно заменить кленовым сиропом)
- 3–4 веточки свежей мяты или мелиссы
- 2 звездочки бадьяна (по желанию, для пряного акцента)
Энергетическая ценность на 100 мл
- Калории: 10 ккал
- Белки: 0,1 г
- Жиры: 0 г
- Углеводы: 2,3 г
Пошаговый рецепт
- Тщательно процедите березовый сок через несколько слоев марли, чтобы удалить возможный мусор. Подогрейте 200 мл сока до 40 °C, растворите в нем мед, затем смешайте с основной частью.
- В стерилизованную 3-литровую банку положите предварительно промытый изюм и нарезанный дольками лимон без косточек.
- Аккуратно залейте подготовленной березовой основой. Накройте марлей или специальной крышкой для брожения. Держите при комнатной температуре (22–25 °C) в темном месте 2 суток.
- Процедите напиток через мелкое сито. Разлейте по бутылкам, добавив в каждую по 2–3 новые изюминки для легкой карбонизации. Плотно закройте и поставьте в холодильник минимум на 12 часов.
- Подавайте со льдом, долькой лайма и веточкой розмарина.
- Готовый березовый квас хранится 3–5 дней в холодильнике в плотно закрытой таре.
Советы от опытных квасоваров
- Во время сбора сока делайте отверстия в коре не глубже 3 см, используя дрель с тонким сверлом. После сбора обязательно замажьте ранку садовым варом.
- Контролируйте брожение. Если через 24 часа пузырьков мало, можно добавить щепотку изюма. При слишком активном брожении перенесите банку в более прохладное место.
Важно! Напиток содержит следы алкоголя (около 0,5–1%) из-за естественного брожения. Не рекомендуется детям до 3 лет и беременным женщинам.
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