Американская легенда — что такое бурбон, как его пить и с чем сочетать

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Американская легенда: что такое бурбон, как его пить, чем закусывать и почему его любят во всем мире

Бурбон — это не просто виски, а символ американской культуры, напиток с богатой историей и насыщенным вкусом. Его выдерживают в обожженных дубовых бочках, что придает ему характерные ванильно-карамельные нотки.

Но как правильно пить бурбон, чем его закусывать и почему он так популярен? Разберемся во всем по порядку.

Что такое бурбон

Бурбон (англ. Bourbon) — это виски, который производится преимущественно в США из кукурузы (не менее 51%). Свое название он получил в честь округа Бурбон в Кентукки, где его начали изготавливать в XVIII веке.

Пять главных признаков настоящего бурбона:

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произведен в США — хотя юридически его можно делать в любом штате, 95% бурбона делают в Кентукки;

содержит не менее 51% кукурузы в сусле;

выдержан в новых обожженных дубовых бочках, что придает бурбону характерный сладковатый вкус;

дистиллирован не выше 80% спирта и разливается в бутылки с крепостью не менее 40%;

не содержит искусственных добавок — только зерно, вода и дрожжи.

Бурбон так популярен, так как его можно пить чистым, со льдом или в коктейлях. Кроме этого, кукурузный виски можно приобрести за разумные деньги, а сам напиток обладает богатым вкусом — от сладковато-ванильного до пряно-дымного.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru Американская легенда: что такое бурбон, как его пить, чем закусывать и почему его любят во всем мире

Виды бурбона

Straight Bourbon — выдержанный минимум 2 года, без добавок.

Single Barrel — элитный бурбон из одной бочки, с уникальным вкусом.

Small Batch — купаж из ограниченного числа бочек, более сложный вкус.

Wheated Bourbon — содержится больше пшеницы, чем обычно, что делает вкус мягче.

Flavored Bourbon — с добавками (мед, корица, ваниль).

Как правильно пить бурбон

Существует три самых популярных способа насладиться вкусом бурбона: в чистом виде, со льдом и в коктейлях.

При первом варианте бурбон подается комнатной температуры в тюльпановидном бокале. Именно так раскрываются все оттенки вкуса — ваниль, дуб, карамель, специи.

Если предпочитаете пить бурбон со льдом, то лучше использовать один-два кубика льда и стакан old fashion. Лед слегка разбавляет бурбон, смягчая алкогольную остроту.

Для любителей коктейлей существуют самые разнообразные сочетания:

Old Fashioned — бурбон с сахаром, биттером и апельсиновой цедрой.

Manhattan — бурбон, вермут и биттеры.

Mint Julep — бурбон с мятой и сахарной пудрой.

Важно помнить: бурбон — это напиток не для торопливых. Он любит вечер, кресло и хорошую компанию.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru Американская легенда: что такое бурбон, как его пить, чем закусывать и почему его любят во всем мире

Чем закусывать бурбон

Бурбон — гастрономически гибкий напиток. Кукурузный виски отлично сочетается:

с мясом на гриле — стейком, ребрами барбекю, бургером с копченым беконом;

сырами выдержанных сортов вроде чеддера, гауды, блю-чиза — прекрасно раскрывают дубовые и карамельные оттенки бурбона;

шоколадом и орехами, в которых больше сладости, — это настоящее гастроудовольствие;

фруктами — подойдут яблоки, груши, сушеный инжир;

десертами: бурбон отлично подходит к пирогам, особенно с пеканом, мороженым или чизкейком.

Американцы также любят добавлять бурбон в блюда — он идеально дополняет соусы для мяса и даже выпечку. Например, бурбон с кленовым сиропом идеально подойдет для блинчиков.

Внимание! Алкоголь вредит вашему здоровью. Чрезмерное употребление может привести к заболеваниям печени, сердца и нервной системы. Алкоголь противопоказан беременным и кормящим, а также лицам до 18 лет. Материал носит информационный характер и не пропагандирует употребление алкоголя.

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