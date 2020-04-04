Примерно 20% россиян помогают другим людям в условиях пандемии

https://static.news.ru/photo/e88cbaae-7650-11ea-a5c7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

Во время режима самоизоляции, введённого из-за пандемии коронавирусной инфекции, команда сайта «стопкоронавирус.рф» провела исследование, в результате которого выяснилось, сколько граждан России помогают другим людям в сложившейся ситуации.

Опросы проходили в разных социальных сетях, однако все они в итоге дали сопоставимые результаты. Оказалось, что примерно 20% респондентов в той или иной форме помогают другим людям. 1–3% стали волонтёрами, 4–5% помогают соседям, 6–7% помогают друзьям, а ещё 4–5% работают в организациях, которые оказывают помощь. Пятая часть проголосовавших задумывается о том, чтобы начать оказывать помощь другим.

В общей сложности в опросах приняли участие более 208 тысяч человек, сообщает «стопкоронавирус.рф».

Как ранее писал NEWS.ru, россияне чаще всего проводят время в самоизоляции из-за коронавируса на кухне. Для них это стало не только местом готовки и приёма пищи, но и «кабинетом для работы». Об этом свидетельствуют данные опроса сервиса «Туту.ру».