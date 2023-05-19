Прилепину сделали третью операцию Прилепину провели успешную операцию по фиксации поясничного позвонка

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Писателю Захару Прилепину успешно провели очередную операцию, уже третью, сообщила «Известиям» его пресс-секретарь Елизавета Кондакова. Операция по фиксации сломанного позвонка в поясничном отделе прошла успешно. Ее, как и предыдущую, провели врачи из федерального научно-исследовательского медицинского центра и нижегородские медики.

Состояние Захара Прилепина стабильное. Сегодня успешно прошла операция по фиксации сломанного позвонка в поясничном отделе. <...> Захар Прилепин уже пришел в сознание. По рекомендации врачей на данный момент он остается в палате интенсивной терапии, — говорится в сообщении.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил в своем Telegram-канале, что Захар находится в сознании и держится, «как настоящий боец». По его словам, врачи надеются, что эта операция станет финальным серьезным вмешательством.

6 мая в Нижегородской области автомобиль Прилепина подорвался на противотанковых минах, которые были установлены на дороге по пути следования и приведены в действие дистанционно. Писатель выжил, но получил ранения и переломы, его друг Александр Шубин погиб на месте. Прилепин после уточнил, что за рулем машины был именно он, а Шубин сидел на пассажирском кресле.

12 мая сам писатель рассказал, что его повторно прооперировали. По его словам, операция продлилась четыре с половиной часа.