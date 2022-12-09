Пригожин готов «взять на поруки» обстрелявшего полицейских в Новошахтинске

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Евгений Пригожин

В пресс-службе компании «Конкорд» Евгения Пригожина заявили, что бизнесмен захотел «взять на поруки» под свою личную ответственность Павла Николина, обстрелявшего полицейских в городе Новошахтинске Ростовской области. В пресс-службе добавили, что, если информация о принадлежности Николина ЧВК «Вагнер» подтвердится, будет проведено расследование.

Николина я готов взять на поруки под свою личную ответственность, о чем уже написал ходатайство, — цитирует Пригожина пресс-служба компании «Конкорд».

Инцидент со стрельбой в Новошахтинске произошел 6 декабря. Ранение получил один сотрудник полиции, угрозы для его жизни нет. На следующий день нападавший был задержан. Ранее он был судим за кражу и разбой.

Telegram-канал Baza сообщал, что Николин отбывал срок в ИК-4 города Уфы. Канал отмечал, что там его завербовали в ЧВК «Вагнер», однако в ноябре он передумал участвовать в СВО и сбежал. В пресс-службе компании «Конкорд», принадлежащей бизнесмену Евгению Пригожину, заявили, что оперативная группа ЧВК «Вагнер» проверит принадлежность напавшего на полицейских в Новошахтинске к вооруженному формированию.