Приговор за «оправдание терроризма» Светлане Прокопьевой оставлен в силе

https://static.news.ru/photo/b8afdbaa-656e-11eb-9bd9-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Апелляционный военный суд оставил без изменений судебное решение, в соответствии с которым псковская журналистка Светлана Прокопьева была признана виновной в оправдании терроризма. Об этом рассказал её адвокат Татьяна Мартынова.

Мы намерены обратиться либо в Европейский суд по правам человека, либо в кассационную инстанцию, чтобы проверить законность и обоснованность вступивших в силу приговоров. Этот вопрос еще обсуждается, — цитирует «Интерфакс» адвоката.

Защита журналистки требовала отменить приговор и прекратить уголовное дело из-за отсутствия состава преступления. Апелляционная инстанция отклонила ходатайство о проведении повторной экспертизы текста Прокопьевой, который послужил причиной уголовного преследования.

Суд первой инстанции признал Светлану Прокопьеву виновной в публичном оправдании терроризма и назначил наказание в виде штрафа в размере 500 тысяч рублей.

Дело против журналистки возбудили в начале 2019 года. В своей колонке Прокопьева рассуждала о том, что совершивший самоподрыв в приёмной архангельского УФСБ Михаил Жлобицкий вырос в условиях запрета на инакомыслие. Лишение граждан легальных и ненасильственных способов выражения своих взглядов, по её мнению, подталкивает их к более радикальным действиям. Этот текст журналистка прочитала в эфире «Эха Москвы в Пскове», позже его напечатал сайт «Псковская лента новостей». Вину Прокопьева не признала.

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