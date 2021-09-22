«Бог простит»: приговор Эдварду Билу по делу о ДТП признали законным

Мосгорсуд признал законным приговор блогеру Эдварду Билу (Эдуарду Билю), который был осуждён на два года ограничения свободы за ДТП в центре Москвы. Тем самым решение Пресненского районного суда города Москвы от 14 июля 2021 года оставлено без изменений, передаёт корреспондент NEWS.ru.

Сторона защиты просила сократить период времени, в течение которого блогер не может выходить из дома, с 20:00–08:00 до 00:00–06:00 мск. После заседания виновник аварии заявил, что признаёт свою вину.

100% осознанно сел [за руль], 100% виноват. Ну, я думаю, что бог простит, — сказал он.

Блогер отметил, что будет компенсировать пострадавшей в ДТП траты на протяжении всего периода восстановления, вне зависимости от того, должен ли он платить по закону или нет.

На протяжении полугода я в долги залезал, чтобы это делать. <...> Очень много денег было, — подчеркнул он.

Биль хотел назвать сумму, однако адвокат его остановил, отметив, что это конфиденциальная информация.

1 апреля 2021 года блогер стал виновником массового ДТП в центре Москвы, в результате которого серьёзно пострадала сотрудница Госдумы Мария Артёмова. Авария с пятью машинами произошла недалеко от Смоленской площади. Автомобиль Audi RS6, за рулём которого находился Биль, вылетел на встречную полосу, где протаранил четыре транспортных средства. В столичном дептрансе рассказали, что спорткар сняли с учёта в январе 2021-го. Audi RS6 ездил по поддельным номерам и свыше 400 раз нарушил скоростной режим. За иномаркой числятся 800 штрафов за три месяца.

Биль был приговорён к двум годам ограничения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на три года.