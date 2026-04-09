Приготовил эти тосты с беконом и карри на завтрак — и день начался идеально

Я обожаю, когда простые ингредиенты вместе создают что-то большее. Как в этих тостах: хрустящий бекон, нежный яичный салат с пикантной ноткой карри — это гениально и просто.

Ингредиенты

4 ломтика хлеба для тостов, 4 яйца, 150 г бекона, 2 стебля сельдерея, 1 пучок зеленого лука, 1 ст. л. каперсов, пучок петрушки, 3 ст. л. майонеза, 1 ч. л. карри, молотый черный перец по вкусу, соль для варки яиц.

Вот как я готовлю

Яйца сварил, оставил под крышкой минут на 10, а потом переложил в холодную воду — так они легко чистятся.

Нарезаю бекон небольшими кусочками. Обжариваю его на сухой сковороде на среднем огне до хрустящего состояния. Готовый бекон выкладываю на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир.

Теперь наступает время овощей. Тонко режу белую часть зеленого лука колечками, а зеленую — кусочками. Сельдерей шинкую тонкой соломкой. Петрушку и каперсы просто мелко рублю.

Очищенные яйца нарезаю аккуратными кубиками. Складываю их в миску вместе с луком, сельдереем, петрушкой и каперсами.

В отдельной пиалке смешиваю майонез, карри и щепотку черного перца. Этой ароматной заправкой поливаю яичную смесь и аккуратно все перемешиваю.

Поджариваю ломтики хлеба в тостере или на сковороде до золотистой корочки. Выкладываю на тосты горку яичного салата и щедро посыпаю хрустящим беконом.