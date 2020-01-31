Граждане КНР и вернувшиеся из Китая туристы направили в управление Роспотребнадзора по Свердловской области жалобы на недопуск на работу, в школы, детсады, отели и кафе.
По данным ведомства, хозяйствующие субъекты не получали подобных указаний, как и требования о наличии у граждан справок и результатов медосмотра.
В областном Роспотребнадзоре уточнили, что к настоящему времени поступило семь жалоб,
Ранее NEWS.ru писал, что китаянка по фамилии Цзян, излечившаяся от коронавируса нового типа, рассказала о болезни. По её словам, в эпицентре пневмонии, городе Ухань, она проработала несколько лет. 15 января китаянка решила поехать в родной город, но по приезду резко почувствовала себя плохо.
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