«Прибыль, а не забота о людях»: Зюганов назвал главных предателей России

https://static.news.ru/photo/bd00ba16-afd9-11eb-9a32-96000091f725_660.jpg Геннадий Зюганов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Лидер КПРФ, депутат Госдумы Геннадий Зюганов в своём Telegram-канале назвал имена главных предателей России, из-за которых граждане не получили жильё.

Он возмутился повышением ставок по ипотеке со стороны Сбербанка, напомнив, что КПСС ещё в 1986 году намеревалась решить жилищную проблему.

Это гарантировало советским гражданам не только получение квартир, но и замену аварийного жилья. Предатели — Горбачёв, Ельцин и иже с ними — лишили нас этого. Сбербанк повысит ставки по ипотеке. В этом и есть вся суть «рынка», где на первом плане — прибыль, а не забота о людях, — написал Зюганов, уточнив, что решить вопрос с жильём планировалось к 2000 году.

Политик заявил, что Ельцин руководил комиссией по строительству в Верховном Совете и поспособствовал закрытию Министерства строительства в 1989 году, которое должно было реализовать программу «Жильё-2000». Он добавил, что благодаря набранным в СССР темпам строительства к 2000 году могло быть введено до 2800 млн кв. м жилья.

Ранее сообщалось, что Сбербанк поднимает ставку по ипотечным кредитам на покупку жилья в новостройке и на вторичном рынке на 0,4%. Теперь минимальная базовая ставка по ипотеке на покупку квартиры в новостройке станет 8%, на вторичном рынке — 8,1%.