https://static.news.ru/photo/203307d6-5c90-11ea-a2fb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Поправки президента ко второму чтению законопроекта об изменениях в российскую Конституцию поступили в Государственную думу РФ в понедельник, 2 марта. Об этом журналистам сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Он отметил, что президентские поправки, о которых ранее говорил сам глава государства Владимир Путин, были изложены на 24 страницах. Текст российского лидера направят в профильный комитет по госстроительству и законодательству.

Эти поправки стали итогом диалога президента с представителями всех фракций. Часть из них звучала в ходе встречи с инициативной группой, которую постоянно глава государства приглашал к диалогу, — цитирует Володина «Интерфакс».

Председатель Госдумы подчеркнул, что 2 марта — последний день приёма поправок ко второму чтению. Время завершения приёма — 18:00.

Ранее Госдума в первом чтении утвердила законопроект о поправках в Конституцию. После одобрения документа нижней и верхней палатой федерального парламента его должны одобрить две трети региональных парламентов, следует из законодательства.

Как сообщал NEWS.ru, внеплановые заседания заксобраний регионов России назначили на 12 марта. На них планируется утвердить поправки в Конституцию.