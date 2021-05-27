Президент Владимир Путин поздравил с Днём пограничника

https://static.news.ru/photo/af7d3daa-25bf-11eb-a3d9-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: Valery Lukyanov/Global Look Press

Пограничная служба ФСБ грамотно решает задачи по борьбе с международным терроризмом. Об этом высказался Владимир Путин в своём поздравлении с Днём пограничника, сообщает пресс-служба Кремля.

По словам Путина, сегодняшние пограничники хранят верность главным боевым традициям своих предшественников, с уважением относятся к ветеранам и чётко и грамотно решают ответственные задачи по обеспечению безопасности государственных границ, борьбе с международным терроризмом и транснациональной преступностью, нелегальной миграцией и наркоторговлей.

По словам Путина. во все времена защитники родных рубежей берегли свою землю и отражали посягательства на свободу и территориальную целостность страны.

Так было и 80 лет назад, 22 июня 1941 года, когда воины-пограничники первыми встали на пути жестокого врага. Их героизм, отвага и сила духа – навечно останутся в памяти народа, будут служить высоким нравственным ориентиром для молодых поколений, - подчеркнул глава РФ.

День пограничника отмечается в России 28 мая.