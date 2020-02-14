https://static.news.ru/photo/f8337fe6-4f2d-11ea-aea8-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Владимир Путин подписал указы о помиловании, один из которых освобождает от дальнейшего отбывания наказания Павла Петрашова, а другие два сокращают срок лишения свободы Раисе Плетнёвой и Марине Чернышёвой.

В тексте документов уточняется, что решения приняты руководствуясь принципом гуманности.

Как сообщается на официальном портале правовой информации, Петрашов получил срок за смертельное ДТП, в котором погиб водитель другого автомобиля, Плетнёва была осуждена за убийство, а Чернышёва — за причинение тяжкого вреда здоровью.

Ранее Владимир Путин помиловал израильтянку Нааму Иссахар, приговорённую к 7,5 года колонии за контрабанду и хранение наркотиков. В апреле прошлого года девушку задержали в транзитной зоне Шереметьево по пути из Дели в Тель-Авив, поскольку в багаже девушки обнаружились 9,6 грамма гашиша. Она утверждала, что наркотики кто-то подложил в её багаж.