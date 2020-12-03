Президент РФ одобрил идею бесплатного второго образования для инвалидов

https://static.news.ru/photo/5f06fc0a-3576-11eb-97d0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Глава РФ Владимир Путин поддержал идею предоставить гражданам с ограничениями по здоровью право на второе профессиональное образование за счёт бюджета. Политик попросил вице-премьера РФ Татьяну Голикову обсудить данный вопрос в кабмине. Лидер 3 декабря провёл по видеосвязи встречу с представителями общественных организаций инвалидов.

Парламентарий и председатель общественного движения «Образование — для всех» Олег Смолин обратился к руководителю государства с некоторыми предложениями. Например, он призвал дать людям, получившим инвалидность после окончания вуза или колледжа и не имеющим возможности трудиться по специальности, право на получение второго профобразования за счёт госбюджета.

У нас есть определённые исключения для некоторых категорий граждан и для некоторых отраслей. Но для людей с ограничениями по здоровью — когда мы говорим о том, что необходимо включать их в трудовую деятельность — вполне, мне кажется, обоснованным было бы разрешить людям получать второе образование за счёт бюджета, — заявил Путин.

Смолин, в свою очередь, обратил внимание, что власти сейчас компенсируют всероссийским организациям инвалидов страховые взносы, однако другие налоги, в том числе НДС, не возвращаются. Депутат также напомнил о пенсионном обеспечении работающих людей с ОВЗ. По его мнению, у части из них пенсия превышает заработную плату, но продолжая трудиться, они лишаются значительной части пенсий, что является причиной либо увольнения, либо «уловок» — то оформляться, то уходить.

Путин отметил, что безбарьерную среду необходимо создать на каждом объекте во всех регионах России. По словам политика, одной из важнейших задач властей является создание условий для самореализации граждан. Это в полной мере относится к жителям РФ с ОВЗ, отметил лидер. Руководитель государства также поздравил победителей и участников национального чемпионата «Абилимпикс». Он высоко оценил уровень их мастерства и подготовки, добавив, что за этими людьми стоят сила духа, упорство и целеустремлённость — те же качества, что ведут к победе паралимпийцев.

Ранее, как писал NEWS.ru, президент поручил правительству до 25 декабря разработать график реализации мер по обеспечению жильём к 2025 году инвалидов, вставших на учёт до 1 января 2005 года. Кроме того, до 30 марта 2021 года кабмин должен предложить механизм обеспечения жильём инвалидов и семей с детьми с ограниченными возможностями, которые встали на учёт после 1 января 2005 года.