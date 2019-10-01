https://static.news.ru/photo/98531e16-e451-11e9-9132-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев заявил, что российских учёных необходимо освободить от бюрократии.

Нужно всё-таки как можно скорее проводить дебюрократизацию науки для того, чтобы учёные не были заняты вот этой отчётностью, которая идёт сверху, причём отчётностью, которую порой не понимают, зачем надо делать, — сказал Сергеев на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня».

Он также отметил, что 80% учёных считают, что они могут влиять на государственную научную политику. Кроме того, они любят, когда с ними советуются касательно проведения каких-либо реформ.

Фактически во всём мире принято с учёными советоваться. Я считаю, что нам нужно возвращаться к практике советоваться с учёными, — подчеркнул глава РАН.

Как ранее писал News.ru, молодым учёным из Московской области вручили гранты за исследования. Сумма поощрения для кандидата наук составила 600 тысяч рублей, а для доктора — миллион.