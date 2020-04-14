Президент Федерации мигрантов предупредил о росте преступности

https://static.news.ru/photo/65c38d28-7e66-11ea-a80b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Общая численность мигрантов в России до последнего времени составляла порядка 10–12 млн, после начала пандемии коронавируса их количество сократилось до 7-8 млн. Президент Федерации мигрантов Вадим Коженов считает, что если не предпринять срочных мер, у гастарбайтеров закончатся деньги и рост преступности будет взрывным. Он считает, что нужно оперативно восстановить авиасообщение для тех, кто остался в России вынужденно, либо найти мигрантам трудовое применение.

У России должно хватить воли и влияния, чтобы сказать: «Заберите своих!» Дома мигрантам однозначно будет лучше и легче, — заявил KP.RU Коженов.

Он пояснил, что мигрантам из так называемой большой тройки — Узбекистана, Киргизии и Таджикистана — приходится сейчас хуже всего. Они разобщены, у них нет лидеров и помощи — даже мечети закрыты. Гуманитарную помощь власти регионов выделять им боятся из-за возможных протестов местных жителей.

Задействуйте всех! Пусть работают, и платите им деньги. Потому что когда деньги у мигрантов кончатся, это будет очень и очень плохо, — предположил Коженов.

Как писал NEWS.ru, ранее полномочный представитель президента России в УрФО Николай Цуканов отметил, что в период пандемии коронавируса трудовые мигранты могут стать фактором, ответственным за всплеск уличной преступности. Он считает, что нужно взять под контроль и вопросы помощи бездомным. Если эти люди потеряют возможность питаться, это может привести к повышению количества преступлений.