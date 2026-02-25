Превращаю арахис в изысканное угощение — готовлю песочные кольца с карамельной хрустящей крошкой

Это печенье доказывает, что для восторга не нужны сложные десерты. Всего несколько правильных движений — и вы получаете выпечку, которую не стыдно и в гости взять, и семью побаловать.

Сначала я готовлю начинку: 100 г арахиса промываю, очищаю от шелухи, мелко рублю и смешиваю с 30 г сахара. Для теста растираю 200 г размягченного сливочного масла со 100 г сахара, двумя яйцами, щепоткой соли и ванилином до однородности. Просеиваю к маслу 350 г муки с 1 ч. л. разрыхлителя и быстро замешиваю мягкое тесто.

Раскатываю тесто в пласт толщиной 5-6 мм и вырезаю стаканом круги. Раскладываю заготовки на противне и отправляю в морозилку на 5–7 минут — это мой секрет идеальной рассыпчатости. Затем достаю, смазываю каждую заготовку желтком, щедро посыпаю арахисовой крошкой и слегка прижимаю ее. Выпекаю в разогретой до 200 °C духовке 12–15 минут до золотистого цвета.

