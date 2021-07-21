Пресс-секретарю Навального продлили домашний арест на полгода

Преображенский суд Москвы принял решение о продлении домашнего ареста пресс-секретарю оппозиционера Алексея Навального Кире Ярмыш, передаёт ТАСС. Таким образом, она проведёт дома в общей сложности больше года.

В рамках того же «санитарного дела» домашний арест продлили муниципальному депутату Басманного района Москвы Людмиле (Люсе) Штейн. Мера пресечения будет действовать для них до 6 января 2022 года.

Ярмыш до начала процесса говорила журналистам «Дождя», что ждёт продления ареста на три месяца. Она отметила, что 21 июля исполнилось ровно полгода с момента её ареста.

Проходит он (домашний арест. — NEWS.ru)... Ну, не рекомендую, один из десяти. Домашний арест — так себе идея, — рассказала она.

Заседание по делу в отношении главы профсоюза «Альянс врачей» (признан российскими властями иноагентом) отложили на 22 июля по ходатайству защиты, а заседание по делу экс-координатора штаба Навального (признан российскими властями запрещённой экстремистской организацией) в Москве Олега Степанова назначили на 20 июля.

Помимо Ярмыш и Штейн фигурантами дела являются участница Pussy Riot Мария Алёхина, глава признанного российскими властями иноагентом «Альянса врачей» Анастасия Васильева, соратники Навального Олег Степанов и Дмитрий Барановский, а также московский муниципальный депутат Константин Янкаускас. Кроме того, в отдельное производство выделено дело по тем же событиям брата Алексея Навального Олега, юриста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан российскими властями иноагентом и запрещённой экстремистской организацией) Любови Соболь и эксперта организации Николая Ляскина.

«Санитарное дело» — уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил на акции 23 января в Москве в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Его фигуранты обвиняются в подстрекательстве граждан к нарушению санитарных правил на протестной акции. Следствие утверждает, что действия Соболь и других организаторов мероприятия создали «угрозу массового заболевания».

Акции протеста прошли в Москве 23 и 31 января, а также 2 февраля. Люди вышли на улицы в знак поддержки Алексея Навального. Оппозиционер был арестован 18 января в аэропорту Шереметьево после возвращения из Германии, где проходил лечение. Московским судом Навальный был осуждён на 3,5 года колонии по делу «Ив Роше», которое в ЕСПЧ признали политически мотивированным. Мосгорсуд признал законным ранее вынесенный вердикт, но изменил срок отбывания наказания Навального в колонии — он проведёт в ней два года шесть месяцев, поскольку часть времени находился под домашним арестом. Навальному заменили условный срок на реальный, так как он не отмечался в инспекции ФСИН, когда лечился в Германии.