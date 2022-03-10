Пресс-секретаря Навального Киру Ярмыш объявили в розыск

Пресс-секретаря оппозиционера Алексея Навального Киру Ярмыш объявили в розыск по уголовному делу, сообщает ТАСС со ссылкой на базу данных МВД. О какой статье идёт речь, неизвестно.

Основание для розыска: разыскивается по статье УК, — цитирует агентство ответ на запрос.

Преображенский районный суд Москвы в августе прошлого года приговорил Ярмыш к полутора годам ограничения свободы в рамках «санитарного дела». Позже появилась информация, что она улетела за границу. По данным ТАСС, ФСИН требует назначить ей реальный срок лишения свободы.

«Санитарное дело» — уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил на акции 23 января в Москве в поддержку Навального. Среди обвиняемых сторонники и соратники Навального, а также оппозиционные активисты. Следствие утверждает, что организаторы мероприятия создали «угрозу массового заболевания» и подстрекали участников к нарушению санитарных норм.

По «санитарному делу» вынесли несколько приговоров другим фигурантам: Дани Акелю назначен штраф в 100 тысяч рублей, Любови Соболь — ограничение свободы на полтора года, Олегу Степанову — год ограничения свободы. При этом обвинения были сняты с муниципального депутата Константина Янкаускаса.