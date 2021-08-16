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Суд признал пресс-секретаря Навального виновной по «санитарному делу»

15:15, 16 августа 2021
Суд признал пресс-секретаря Навального виновной по «санитарному делу» Кира Ярмыш Фото: facebook.com/kira.yarmysh
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Преображенский районный суд Москвы приговорил пресс-секретаря Алексея Навального Киру Ярмыш к полутора годам ограничения свободы в рамках «санитарного дела». Об этом сообщает «Интерфакс».

Ярмыш признали виновной в подстрекательстве к нарушению санитарных ограничений на протестной акции 23 января. Следствие утверждает, что организаторы мероприятия создали «угрозу массового заболевания». До вступления приговора в силу Кире Ярмыш отменён домашний арест.

Адвокат Вероника Полякова заявила, что будет обжаловать приговор.

По «санитарному делу» уже вынесли несколько приговоров другим фигурантам: Дани Акелю назначен штраф в 100 тысяч рублей, Любови Соболь — ограничение свободы на полтора года, Николаю Ляскину — год ограничения свободы, Олегу Навальному — год условного срока. И обвинения были сняты с муниципального депутата Константина Янкаускаса.

Ранее прокуратура просила назначить Кире Ярмыш наказание в виде двух лет ограничения свободы и оставить ей домашний арест до момента вступления приговора в силу.

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