Преподавателя из Читы оштрафовали за фото предателя в «Бессмертном полку»

https://static.news.ru/photo/63b7ba5e-0e1c-11eb-8ea5-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Штраф в 150 тысяч рублей за загрузку фото атамана Петра Краснова на сайт «Бессмертного полка» получил преподаватель Читинского политехнического колледжа Евгений Ахмылов. Решение вынес Забайкальский краевой суд.

Как сообщает «МК в Чите», осуждённому дали возможность выплачивать штраф в течение года. Кроме того, ему вернут изъятый следствием ноутбук.

Суд пояснил, что не может освободить Евгения Ахмылова от уголовной ответственности, поскольку преподаватель не принял мер для возмещения ущерба от совершенного преступления, — сообщил корреспондент издания.

Отмечается, что на допросах 32-летний преподаватель колледжа заявил, что не считает организаторов акции «Бессмертный полк» патриотами, и обвинил их в присвоении подвига ветеранов Великой Отечественной войны.

Фотографию начальника главного управления казачьих войск Имперского министерства восточных оккупированных территорий нацистской Германии, действовавшего в подчинении Третьего рейха, Петра Краснова на сайте «Бессмертного полка» выявил один из четырёх тысяч модераторов. После данные были переданы правоохранителям.

Краснов в годы Гражданской войны сражался на стороне белых, позже, в эмиграции, стал сотрудничать с нацистской Германией, командовал отрядами казаков-коллаборационистов. После войны выдан СССР и повешен как предатель и военный преступник.

Ранее NEWS.ru писал, что на сайте «Бессмертного полка» появлялись фото Адольфа Гитлера, Генриха Гиммлера и других лидеров Третьего рейха. В СКР установили, что в большинстве случаев к размещению подобного контента причастны иностранные граждане. Однако наряду с ними в число подозреваемых входят более 10 россиян.