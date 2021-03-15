Премьер-министр Эстонии заразилась коронавирусом

https://static.news.ru/photo/cdaa3b56-85ba-11eb-8498-96000091f725_660.jpg Кая Каллас Фото: facebook.com/kallaskaja

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заразилась коронавирусом. Об этом она написала в своём Facebook.

Сегодня день, когда я присоединяюсь к тысячам эстонцев, получивших положительный результат теста на коронавирус, — заявила она.

Общее количество инфицированных в Эстонии превышает 86 тысяч человек. При этом умерли 728 пациентов.

Ранее сообщалось, что президент Армении Армен Саркисян заразился коронавирусом в Великобритании. В Соединённое Королевство он ездил для встречи Нового года с семьёй и внуками, а также для прохождения лечения. 13 января стало известно о госпитализации политика в Лондоне. Заболевание у него протекало в тяжёлой форме. У главы государства наблюдались типичные симптомы, включая высокую температуру и двустороннюю пневмонию. 13 февраля он вернулся в Армению и продолжил лечение уже в Ереване.

Как сообщал NEWS.ru, Саркисяну пришлось обратиться к медикам из-за осложнений после перенесённого COVID-19. По некоторым данным, проблемы касались сердца.