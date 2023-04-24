Представители бизнеса оценили эффективность наружной рекламы

Фото: Пресс-служба Gallery

21 апреля в рамках Digital Brand Day прошла специальная сессия цифрового оператора наружной рекламы Gallery. В рамках мероприятия рекламодатели рассказали, что ожидают от операторов в этой области. Директор по медиазакупкам «Авито» Виолетта Зубкова отметила удобство и быстроту DOOH-рекламы в условиях современного мира. По ее словам, благодаря такому способу нет необходимости тратить лишние средства на типографию. Кроме того, такой тип рекламы обеспечивает полное покрытие по всему городу.

Программатик растет с каждым годом, но до сих пор это достаточно нишевый продукт. Вы покупаете контакты, при этом нет возможности сохранять адреску, но есть много других интересных опций: в частности, регуляция рекламы по дням, что раньше было невозможно. Это очень хорошо для малого и среднего бизнеса, потому что за относительно небольшие деньги на конкретном отрезке времени реально прорекламировать нужный продукт, — пояснила Зубкова.

Директор по новым инициативам VK Мария Добромильская отметила, что цифровая наружная реклама является эффективным инструментом для развития брендов. Она уточнила, что за первый квартал 2023 года собственный DOOH-продукт компании показал 55% роста в сравнении с прошлым периодом.

Руководитель направления маркетинга розничного бизнеса «Сбера» Кристина Кузнецова рассказала, что главной проблемой для компании в плане наружной рекламы является обилие конкурентов. По ее словам, обилие рекламных сообщений различных финансовых организаций приводит к замыливанию взгляда целевой аудитории. В связи с этим к концу дня человек забывает, если какое-то предложение показалось ему более выгодным. Кузнецова уточнила, что повысить эффективность наружной рекламы можно благодаря креативу и верной сегментации в зависимости от того, в каком районе размещается объявление.

DOOH позволяет заменить креативы с объявлениями на более яркие и читабельные. Это надежный, заметный и охватный канал как в Москве, так и в регионах. В некрупных городах за счет разницы в манере потребления интернета наружная реклама иной раз срабатывает гораздо лучше. Для нас DOOH-формат — отличная возможность быстро менять коммуникационные сообщения, — уточнила эксперт.

Руководитель отдела рекламы «Колеса даром» Сергей Одинцов пояснил, что автосервисам необходимо вовремя реагировать на погодные условия, чтобы предложить клиентам поменять шины на автомобилях. Он уточнил, что для этого представители отрасли часто выбирают наружную рекламу и продвижение по радио. Благодаря технологии считывания перепадов температуры и автоматической смены объявлений этот процесс удалось упростить.

Команда «ВКонтакте» ранее пообещала оказывать авторам контента экспертную поддержку. Это будет большое направление, разделенное на четыре блока: создание контента, его распространение, постподдержка и обучение. Получить ее смогут участники партнерских программ и те авторы, которым удается увеличить свою аудиторию на 850 активных пользователей в месяц.