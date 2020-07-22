Адвокат Батуриной объяснил суть иска к «Независимой газете»

https://static.news.ru/photo/d615dcfc-cc40-11ea-af8b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости

Предпринимательница и экс-владелица компании «Интеко» потребовала опровергнуть данные, представленные в статье «Независимой газеты». Иск связан со статьёй под названием «Народный промысел Елены Батуриной». Об сообщил адвокат предпринимательницы Константин Астафьев.

Вдова бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова потребовала опровергнуть порочащие её честь и достоинство сведения, опубликованные изданием. По словам Астафьева, Батурина требует опубликовать опровержение.

Финансовых требований к изданию не предъявляется. Елена Батурина неизменно ведет свою деятельность в соответствии с законодательством, — сказал представитель РБК.

Иск экс-владелица «Интеко» направила суду 16 июля, однако в картотеке арбитража о сути претензий не сообщалось.

«Новая газета» в своём материале приводит слова предпринимателя Семёна Линовича. Он рассказал изданию, что понёс существенные потери из-за работы с компанией, которая ранее принадлежала Батуриной.



Елена Батурина с 2004 года удерживает позицию самой богатой женщины России по версии Forbes. В 2020 году она ненадолго уступила этот статус владелице онлайн-магазина Wildberries Татьяне Бакальчук. Состояние Батуриной оценивается в $1,3 млрд.

До этого представители вдовы Лужкова назвали рейдерством попытки её брата Виктора Батурина оспорить их старые сделки, заручившись кредиторской поддержкой инвестиционного подразделения «Альфа-Групп» А1.

Права требования долга в размере 3,2 млрд рублей к бывшему вице-президенту «Интеко» Виктору Батурину перешли к инвестиционной группе, по словам её представителей, от крупнейшего кредитора Батурина — кипрской компании Sarrio Investments Ltd, которая была признана банкротом в 2016 году

Как писал NEWS.ru, ранее мировой суд Элисты прекратил уголовное дело против Батуриной по обвинению в клевете.

