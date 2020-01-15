В Сети появились предсказания болгарского медиума Ванги на 2020 год. Они касаются не только положения дел в России, но и международной обстановки.
Согласно пророчествам, 2020 год будет удачным для страны. Москве удастся наладить диалог с соседними странами, в частности с Украиной. Кроме того, укрепятся позиции России на международной арене. Государство ждут важнейшие преобразования и научные открытия. В наступившем году в стране появится специалист, который разработает лекарственный препарат от онкологических заболеваний.
Что касается ситуации в мире, то в Европе возможны локальные религиозные конфликты. Африканским странам грозят серьёзные эпидемии. Они унесут множество человеческих жизней,
Ранее, как писал NEWS.ru, родственники Ванги озвучили пророчества ясновидящей. Они касаются мировых природных катаклизмов, войны и мира, отношений России и Украины.
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