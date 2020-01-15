https://static.news.ru/photo/73d5718a-378d-11ea-8b3b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Serguei Fomine/Global Look Press

В Сети появились предсказания болгарского медиума Ванги на 2020 год. Они касаются не только положения дел в России, но и международной обстановки.

Согласно пророчествам, 2020 год будет удачным для страны. Москве удастся наладить диалог с соседними странами, в частности с Украиной. Кроме того, укрепятся позиции России на международной арене. Государство ждут важнейшие преобразования и научные открытия. В наступившем году в стране появится специалист, который разработает лекарственный препарат от онкологических заболеваний.

Что касается ситуации в мире, то в Европе возможны локальные религиозные конфликты. Африканским странам грозят серьёзные эпидемии. Они унесут множество человеческих жизней, передаёт argumenti.ru.

Ранее, как писал NEWS.ru, родственники Ванги озвучили пророчества ясновидящей. Они касаются мировых природных катаклизмов, войны и мира, отношений России и Украины.