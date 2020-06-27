Предмет, напоминающий снаряд времён ВОВ, нашли в Капотне

https://static.news.ru/photo/1fef7f2e-b9e3-11ea-969c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Денис Воронин/АГН «Москва»

Предмет, похожий на снаряд времён Великой Отечественной войны, найден в Капотне на территории Московского нефтеперерабатывающего завода (МНПЗ).

Опасная находка обнаружена по адресу: 2-й квартал Капотни, дом 3. На место происшествия вызваны сапёры, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

МНПЗ введён в строй в 1938 году. Во время войны он обеспечивал бесперебойное снабжение горюче-смазочными материалами и фронта, и тыла. Немецкое командование включило предприятие в «топ-лист» объектов для уничтожения наряду с Кремлём и мавзолеем Ленина. С конца июля и до конца октября 1941 года завод почти ежедневно подвергался массированным бомбардировкам.

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