1 мая россияне отмечают Праздник Весны и Труда. В СССР в этот день проводились массовые демонстрации, после которых люди отправлялись отдыхать на природу. Эта традиция сохранилась и в современной России. Она нарушалась лишь в последние два года из-за пандемии коронавируса.

В этом году первомайские демонстрации прошли в ряде российских городов — Владивостоке, Хабаровске, Томске, Волгограде и других. На шествие в Москве ранее подавали заявку представители партии «Яблоко», однако власти отказали в мероприятии, сославшись на «эпидемиологическую обстановку». При этом митинг КПРФ в столице состоялся.

Как проходили первомайские демонстрации со времён СССР до наших дней, смотрите в фотогалерее NEWS.ru.

1 мая 1917 г. Участники первомайской демонстрации
1 мая 1932 г. Военный парад на Красной площади
1 мая 1958 г. Участники первомайской демонстрации трудящихся на Красной площади
1 мая 1968 г. Жители города во время демонстрации в честь Дня международной солидарности рабочих на Красной площади
Юноши и девушки из студенческих строительных отрядов во время демонстрации, посвящённой празднованию 1 Мая, на Красной площади в Москве, 01.05.1976
Участники первомайской демонстрации трудящихся на Красной площади, 01.05.1977
Зарубежные гости во время празднования 1 Мая 1985 года на Красной площади в Москве
Участники демонстрации в День международной солидарности трудящихся, 01.05.1987
Празднование 1 Мая 1990 года — Дня международной солидарности трудящихся
1 мая 1994 г. Участники митинга Московской федерации профсоюзов на Тверской улице в Москве
1 мая 1999 г. Народные гуляния на Тверской улице
Волгоград. 1 мая 2014 года. Во время первомайской демонстрации на площади Павших Борцов
Участники первомайской демонстрации на Красной площади в Москве, 01.05.2016
Празднование Первого мая на набережной Спортивной гавани во Владивостоке, 01.05.2021
Москва. Участники первомайского митинга сторонников КПРФ у памятника Карлу Марксу на Театральной площади, 01.05.2022