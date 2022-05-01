Празднование 1 Мая: от СССР до наших дней

Парад физкультурников на Красной площади в честь празднования 1 Мая, 01.05.1975 / Фото Алексей Стужин/ТАСС

1 мая россияне отмечают Праздник Весны и Труда. В СССР в этот день проводились массовые демонстрации, после которых люди отправлялись отдыхать на природу. Эта традиция сохранилась и в современной России. Она нарушалась лишь в последние два года из-за пандемии коронавируса.

В этом году первомайские демонстрации прошли в ряде российских городов — Владивостоке, Хабаровске, Томске, Волгограде и других. На шествие в Москве ранее подавали заявку представители партии «Яблоко», однако власти отказали в мероприятии, сославшись на «эпидемиологическую обстановку». При этом митинг КПРФ в столице состоялся.

Как проходили первомайские демонстрации со времён СССР до наших дней, смотрите в фотогалерее NEWS.ru.