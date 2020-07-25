Праздничный салют в честь Дня ВМФ прошёл во Владивостоке

https://static.news.ru/photo/79a664f4-cf48-11ea-a592-fa163e074e61_660.jpg Фото: Виталий Аньков/РИА Новости

Во Владивостоке над Амурским заливом прошёл праздничный салют, посвящённый Дню Военно-морского флота России.

Об этом сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту капитан 2 ранга Николай Воскресенский.

Праздничный артиллерийский салют в День Военно-морского флота России прошёл во Владивостоке над акваторией Амурского залива в районе Спортивной набережной, — сказал он.

Обеспечением салюта занималось подразделение Береговых войск Тихоокеанского флота. Всего прозвучало 30 артиллерийских залпов. Выстрелы производились у военно-исторического музея «Владивостокская крепость». Звуковое сопровождение обеспечивали две гаубицы Д-30. Ещё один салют был проведён при поддержке правительства Приморского края над акваторией бухты Золотой Рог в качестве подарка морякам Тихоокеанского флота и жителям Владивостока, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал о том, что в честь дня ВМФ в сирийском порту Тартус прошёл парад российских военных кораблей. В праздничных мероприятиях приняли участие девять боевых кораблей, катеров и судов обеспечения ВМФ РФ, 14 российских летательных аппаратов ВКС и морской авиации, а также два ракетных катера ВМС Сирии.