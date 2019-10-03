Эксперты Общероссийского гражданского форума (ОГФ) предложили принять закон о социальной реабилитации осуждённых, учредить специальную службу, которая оказывала бы им помощь, после возвращения из мест лишения свободы, а также организовать пространство и пропускной режим в колониях таким образом, чтобы они способствовали социализации находящихся там граждан.
Как
Как писал News.ru, следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Халатность» в отношении должностных лиц ИК № 9 в Соликамске. Там заключённые избили и изнасиловали сокамерника. Сцены избиения и насилия над заключённым опубликовал сайт Gulagu.net. По его данным, пострадавший отказывался платить взятки оперативникам и подписывать явки с повинными за преступления, которые не совершал. Интернет-ресурс полагает, что к преступлению может быть причастно руководство колонии, так как акт насилия произошёл после жалобы заключённого начальнику.
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