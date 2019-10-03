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Эксперты Общероссийского гражданского форума (ОГФ) предложили принять закон о социальной реабилитации осуждённых, учредить специальную службу, которая оказывала бы им помощь, после возвращения из мест лишения свободы, а также организовать пространство и пропускной режим в колониях таким образом, чтобы они способствовали социализации находящихся там граждан.

Как сообщают «Ведомости», в докладе ОГФ большое внимание уделяется социальной адаптации осуждённых, которая в России, носит фрагментарный характер и охватывает лишь небольшую долю освободившихся лиц. Автор доклада, сотрудник Центра перспективных управленческих решений Ольга Шепелева утверждает, что 22% приговорённых (более 160 тыс. в год) — это ранее судимые лица и, по её мнению, уровень рецидива необходимо снижать. Для этого надо чаще применять условно-досрочное освобождение (увеличить этот показатель с 30 до 50%), а базовым режимом сделать не колонию общего режима, а колонию-поселение, довести долю осуждённых, которые в поселениях содержатся, с 6 до 60%.

Как писал News.ru, следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Халатность» в отношении должностных лиц ИК № 9 в Соликамске. Там заключённые избили и изнасиловали сокамерника. Сцены избиения и насилия над заключённым опубликовал сайт Gulagu.net. По его данным, пострадавший отказывался платить взятки оперативникам и подписывать явки с повинными за преступления, которые не совершал. Интернет-ресурс полагает, что к преступлению может быть причастно руководство колонии, так как акт насилия произошёл после жалобы заключённого начальнику.